Crea-PR e entidades profissionais fortalecem conexões e atuação técnica no Show Rural 2024

IMPORTÂNCIA – Para o presidente da AREAC, a tradição de ter um estande no evento tem sido de grande valia para o segmento. “Aqui somos a casa do Engenheiro Agrônomo. Ter todas essas entidades ligadas à agronomia compartilhando esse espaço conosco contribui muito, e quem ganha com isso são os colegas e a sociedade”, comentou.

Rizzardi, Coordenador Geral do Show Rural Coopavel, lembrou o trabalho que classificou como fantástico, realizado por toda a classe de engenheiros, destacando a relevância do Crea-PR na fiscalização dos estandes. Ele ressaltou que, edição após edição, as entidades que representam os profissionais do setor participam do Show Rural, aproveitando esse evento dinâmico, uma verdadeira escola a céu aberto.

O presidente da Federação dos Engenheiros Agronônomos do Paraná (FEA-PR), Cesar Veronese, enfatizou a importância de oferecer um espaço focado no profissional da agronomia durante o Show Rural. “Por tudo o que representa o evento, temos a obrigação de transformar esse espaço em uma casa efetiva do Engenheiro Agrônomo durante o evento. Temos aproximadamente 3 mil agrônomos diretamente envolvidos desde a preparação, muito tempo antes da semana do evento, além dos colegas de empresas participando”, completou.

Já Clodomir Ascari, presidente do Crea-PR, destacou a importância da orientação presente no estande do Crea e dos parceiros, com a realização de diversos painéis ao longo destes cinco dias do Show Rural, proporcionando oportunidades para discutir temas relevantes e encontrar alternativas no mercado.

Também estão presentes no Show Rural Coopavel a Caixa de Assistência do Profissional (Mútua), presidida pelo Engenheiro Agrônomo Francisco Almeida; a Mútua-PR, representada pelo Engenheiro Eletricista Edson Dalla Vechia; a Federação dos Engenheiros Agronônomos do Paraná (FEAPR), presidida pelo Engenheiro Agrônomo Cesar Veronese; representantes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea); e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), presidido pelo Engenheiro Agrônomo Clodomir Ascari.