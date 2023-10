Credenciamento aberto para empresas de aceleração e internacionalização no Programa Tecnova

A Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas, Tecnológicas e à Pesquisa – Fapero, autarquia do Governo de Rondônia, torna pública a reabertura das inscrições das chamadas do Programa Tecnova 01/2023 e 02/2023, destinadas, respectivamente, ao credenciamento de agências, escritórios e instituições que promovam programas de internacionalização e de aceleradoras de startups. Os cadastrados irão se habilitar para o fornecimento de serviços para empresas beneficiárias do Programa Tecnova III, operacionalizado pela Fapero em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), do Governo Federal.

A estimativa é de que as startups e empresas inovadoras que serão beneficiadas pelo Tecnova III em Rondônia terão um orçamento de até R$ 22.500,00 para pagar pelo serviço de aceleração. Já para o apoio à internacionalização das empresas, o valor disponível para investimento é de R$ 50 mil para cada uma.

O Programa Tecnova III tem por objetivo apoiar, por meio de recursos de subvenção econômica (recursos não-reembolsáveis), o desenvolvimento de produtos (bens ou serviços) e processos inovadores de empresas brasileiras para o incremento dos setores econômicos considerados estratégicos nas políticas públicas federais e de inovação dos estados.

CONTRATAÇÃO DE CREDENCIADAS

A contratação das aceleradoras e das agências de internacionalização serão feitas diretamente por cada uma das empresas beneficiárias do Tecnova III. Somente as credenciadas a partir destes editais poderão celebrar contrato de prestação de serviço com as empresas.

As empresas beneficiárias do Tecnova III devem iniciar a execução de seus projetos no primeiro semestre de 2024, e terão dois anos para completá-los. A prestação de serviços das Aceleradoras de Empresas e das Agências de Internacionalização deverá ser feita neste intervalo de tempo. Estima-se que sejam beneficiadas até 26 empresas através do Tecnova III.

ACELERADORAS DE EMPRESAS

Para se inscreverem, as aceleradoras de empresas devem apresentar proposta e documentação descritas no edital. Por aceleradoras de empresas, entendem-se organizações que agilizam o crescimento de startups, fazendo com que elas ganhem tração suficiente para acessar o mercado mais rapidamente do que fariam sem o apoio da aceleradora.

Entre os critérios, as proponentes devem demonstrar ter feito aceleração de, no mínimo, 10 empresas até o momento de apresentação da proposta. O valor da proposta de aceleração deve ser compatível com o orçamento de até R$ 50.000,00 por empresa. A proposta deve incluir mentorias para diferentes áreas da gestão, treinamentos, conexões com grandes corporações ou outras startups e orientações para participação em rodadas de investimentos.

AGÊNCIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Já para o credenciamento de Agências de Internacionalização de Empresas, poderão se inscrever agências, escritórios e instituições que promovam programas de internacionalização visando à ampliação da atuação de uma empresa no mercado internacional. O Processo de Internacionalização deverá conter duas fases.

O valor para internacionalização, por empresa apoiada, é de até R$ 22.500,00. Para a Fase I do Processo de Internacionalização serão destinados recursos de até R$ 3.750,00 por empresa, e para a fase II de até R$ 18.750,00 por empresa. A estimativa é beneficiar aproximadamente 26 empresas.

O prazo para submissão é até 3 de novembro de 2023 e poderá ser feita através do link:

Os editais para internacionalização basta acessar o edital 3/2023 correspondente à Chamada Pública 01/2023 através do link https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2023/09/EDITAL-No-6-2023-FAPERO-DITT.pdf.

Já para as aceleradoras de negócios basta acessar o edital 6/2023 da Chamada Pública 02/2023 através do link https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2023/09/EDITAL-No-3-2023-FAPERO-DITT.pdf

