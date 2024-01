Crédito rural liberou R$ 249 bilhões nos 6 primeiros meses do Plano Safra 23/24

O desembolso do crédito rural para a agricultura familiar e empresarial nos seis primeiros meses do Plano Safra 2023/2024 alcançou a marca de R$ 249 bilhões, indicando um aumento de 16% em comparação ao mesmo período da safra anterior.

Os financiamentos para custeio atingiram R$ 142 bilhões, enquanto os investimentos totalizaram R$ 55 bilhões. As operações de comercialização e industrialização somaram, respectivamente, R$ 29 bilhões e R$ 22 bilhões.

Dados da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) revelam que foram realizados 1.214.849 contratos nos primeiros seis meses do ano agrícola. Do total, 895.682 contratos foram no Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e 128.028 no Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural).

Outros produtores formalizaram 191.139 contratos, somando R$ 178,6 bilhões em financiamentos liberados pelas instituições financeiras. Destaca-se que pequenos e médios produtores receberam um total de R$ 35,4 bilhões no Pronaf e no Pronamp em todas as finalidades (custeio, investimento, comercialização e industrialização).

O montante de R$ 249 bilhões corresponde a 57% do total planejado para a safra atual para todos os produtores (pequenos, médios e grandes), estimado em R$ 435,8 bilhões.

Analisando a agricultura empresarial (médios e grandes agricultores), o crédito rural atingiu R$ 214 bilhões de julho a dezembro, um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse valor representa 59% do total programado pelo governo, que é de R$ 364,2 bilhões.

A utilização dos recursos livres equalizáveis teve um aumento de 372% em relação à safra anterior, chegando a R$ 12 bilhões. Destaca-se também a contribuição significativa da fonte não controlada da Letra de Crédito do Agronegócio (LCA Livre), respondendo por 48% das aplicações na agricultura empresarial nos primeiros seis meses da safra atual, totalizando R$ 102,6 bilhões.

Os dados, provisórios, foram extraídos do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor/BCB) no dia 08 de janeiro. As informações disponíveis podem variar ao longo dos trinta dias seguintes ao último mês do período considerado, conforme a data de consulta no Sicor ou no Painel Temático de Crédito Rural do Observatório da Agropecuária Brasileira.

Fonte: Pensar Agro