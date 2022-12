Creme chinês

A Holanda está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo. Neste sábado (3), o time europeu derrotou os Estados Unidos no Estádio Internacional Khalifa por 3 a 1, com gols de Depay, Blind e Dumfries, e garantiu sua vaga na próxima fase da competição. Haji Wright marcou o gol dos Estados Unidos, que se despedem do torneio.

Os Estados Unidos enfrentaram a partida melhor e tiveram uma chance logo nos primeiros minutos. Christian Pulisic saiu cara a cara com Andries Noppert, mas parou no goleiro holandês. O castigo veio aos 10 minutos. A Laranja Mecânica saiu jogando com paciência, em uma sequência de passes que terminou com a assistência de Denzel Dumfries para Memphis Depay.

Após um primeiro tempo equilibrado entre as duas equipes, a fórmula se repetiu aos 46 minutos de jogo. Dumfries mais uma vez avançou pela direita e cruzou para trás, dessa vez encontrando Daley Blind. O lateral lateral completou para o gol e ampliou.

Na volta para a segunda etapa, o técnico Greg Berhalter fez algumas mexidas sem tempo que perdeu os EUA mais agressivos. As mudanças surtiram efeito e Haji Wright descontou aos 31 minutos. A resposta holandesa, no entanto, não gostou da chegada. Apenas cinco minutos depois, Dumfries voltou a aparecer no ataque para dessa vez marcar seu próprio gol e dar números finais ao jogo: 3 a 1.

Com a vitória, a Holanda se tornou a primeira seleção classificada para as quartas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Na próxima fase, a Laranja Mecânica espera pelo vencedor do confronto entre Argentina e Austrália.

Momento chave

O jogo não era fácil para a Holanda. Foi então que apareceu sua camisa 10 para descomplicar a partida. A Laranja Mecânica trocou 19 passes antes de Denzel Dumfries encontrar Memphis Depay sozinho dentro da área para abrir o marcador.

Número

Memphis Depay marcou seu gol de número 43 com a seleção da Holanda. O atacante está na segunda posição da artilharia histórica do país, atrás apenas de Robin Van Persie (50).

Craque do jogo

Denzel Dumfries foi eleito o melhor jogador da partida entre Estados Unidos e Holanda e recebeu o troféu Budweiser Player of the Match. O ala deu duas assistências e marcou um gol na vitória neerlandesa.

Fonte: Agência Esporte