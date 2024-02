Cresce o número de propriedades cadastradas para cultivo de soja em Rondônia

Apesar dos desafios climáticos decorrentes do fenômeno El Niño, que provocaram mudanças significativas no calendário de semeadura da soja, em todo o Brasil, Rondônia registrou aumento no número de propriedades rurais cadastradas para o cultivo do grão. A Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron) cadastrou mais de 3,6 mil propriedades, quase 700 a mais que em 2023, quando foram cadastradas 2.970 propriedades.

A crise hídrica, agravada pela escassez de chuvas em várias regiões do país, resultou em prejuízos para diversos produtores rurais na safra 2023/24. No entanto, globalmente, devido ao aumento das áreas de cultivo, espera-se que a produção de grãos permaneça nos níveis dos últimos anos, com ligeiras variações entre os diferentes cultivos, a exemplo do milho, soja ou sorgo.

Em Rondônia, a Idaron facilitou o processo de cadastro das propriedades para o plantio de soja, oferecendo um link para os produtores rurais. Com o término do período de plantio, equipes da Agência realizam levantamentos presenciais para determinar o tamanho das áreas cultivadas em todas as regiões do Estado. O Governo espera que, na safra 2023/24, a produção de grãos mantenha o desempenho positivo registrado anteriormente, quando Rondônia alcançou um recorde, ultrapassando a marca de 3,7 milhões de toneladas.

Fonte: Governo RO