Criança morre atropelada por carro empurrado pelo próprio pai

Carina Rocha/Hospital de Emergência de Resende Hospital de Emergência de Resende.

Uma menina de um ano e oito meses morreu após ser atropelada por um carro que estava sendo empurrado pelo próprio pai no sábado (3) em Itatiaia, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no bairro Nova Conquista.

Segundo a Polícia Civil, o pai, de 33 anos, estava empurrando o veículo para fazê-lo pegar, quando a filha saiu de casa e correu em direção ao carro. Em depoimento, ele informou que não a viu, mas parou de empurrar quando o vizinho avisou que ela estava debaixo do veículo.

A criança foi levada imediatamente para o Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, onde recebeu os primeiros socorros. Por conta do estado grave, ela foi entubada e transferida para o Hospital de Emergência de Resende. Pouco depois de dar entrada na unidade, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Civil informou que o pai não tinha carteira de habilitação, mas segundo o vizinho ele não estava dirigindo o carro, apenas o empurrando a fim de fazer pegá-lo. O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia.

Fonte: IG Nacional