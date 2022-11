CRIME – Emdur constata mais furtos de materiais elétricos da iluminação pública

Parceria da Prefeitura de Porto Velho com a Unir vai financiar 30 bolsas

A lista de contemplados com bolsas de estudo do curso de mestrado profissional em Educação para servidores da rede municipal foi divulgada e está disponível no site da instituição de ensino, que também foi responsável pelo processo seletivo.

A oportunidade para os servidores é uma parceria que se iniciou este ano entre a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e a Universidade Federal de Rondônia (Unir), onde já foram ofertadas cerca de 90 vagas em cursos de mestrado e 14 para doutorado. Os cursos são voltados para os docentes do município que atuam em sala de aula.

Serão financiadas mais 30 bolsas de estudos. Os nomes dos aprovados podem ser consultados aqui. As matrículas devem ser realizadas mediante o envio dos documentos até o dia 9 de novembro para [email protected] As aulas têm início no dia 2 de dezembro.

O objetivo da parceria é aumentar a qualidade na educação infantil e ensino fundamental, além de valorizar os profissionais que atuam em sala de aula em uma das 141 unidades escolares do município. “Faz parte de nossa política educacional essas qualificações superiores para os professores e professoras da rede de ensino municipal, é uma maneira de valorizar os profissionais da educação e, principalmente, aumentar a qualidade no ensino de nossos mais de 45 mil alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental”, enfatizou a titular da pasta de Educação, Gláucia Negreiros.

“A Prefeitura da capital, através da Semed, também formalizou convênio com a Unir no mês de junho passado, para o Projeto Indissociável de Pesquisa e Inovação (PD&I), com o oferecimento de vagas de mestrado em Educação Escolar Profissional, e ainda, vagas de doutorado em Educação”, completou Gláucia.

Texto: Renata Beccária

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO