Crimes fiscais: organização de Trump é multada em US$ 1,6 milhões

O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 695.314 mortes por covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje (13) pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da doença é de 36.620.371.

Em 24 horas, foram registrados 22.436 novos casos. No mesmo período, foram confirmadas 78 mortes de vítimas do vírus.

Ainda segundo o boletim, 35.474.747 pessoas se recuperaram da doença e 450.310 casos estão em acompanhamento. O boletim de hoje não traz os dados atualizados do Mato Grosso do Sul, do Tocantins e do Piauí.

Estados

De acordo com os dados disponíveis, São Paulo lidera o número de casos, com 6,36 milhões, seguido por Minas Gerais (4,11 milhões) e Rio Grande do Sul (2,93 milhões). O menor número de casos é registrado no Acre (159,8 mil). Em seguida, aparece Roraima (181,5 mil) e Amapá (183,3 mil).

Em relação às mortes, de acordo com os dados mais recentes disponíveis, São Paulo apresenta o maior número (177.740), seguido de Rio de Janeiro (76.605) e Minas Gerais (64.687). O menor número de mortes está no Acre (2.041), Amapá (2.166) e Roraima (2.180).

Vacinação

Até agora, foram aplicadas 499,7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo 181,6 milhões com a primeira dose e 164,2 milhões com a segunda dose. A dose única foi aplicada em 5 milhões de pessoas. Mais 102,9 milhões receberam a primeira dose de reforço e 40,8 milhões foram vacinadas com a segunda dose de reforço.