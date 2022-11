Criminoso invade casa, rouba moradores e pede carro por app para fugir

Reprodução – 17.11.2022 A delegacia de Madureira está investigando o caso

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança invadindo uma casa na madrugada deste domingo (13), no bairro de Cascadura, na Zona Norte do Rio de Janeiro . O ladrão pulou o muro da residência e roubou objetos dos moradores que estavam dormindo. Após efetuar o crime, ele pediu um carro por aplicativo com o celular de uma vítima, para fugir.

Câmeras do sistema interno de segurança da casa filmaram o criminoso durante toda a ação. No vídeo, é possível ver que antes de entrar na residência, ele se abaixa em frente a um veículo estacionado na rua e mexe em um objeto.

Logo em seguida, o suspeito invade a casa, pulando a varanda. De acordo com a Polícia Civil, ele levou celulares, documentos, cartões de crédito e dinheiro que estavam em bolsas e mochilas dentro da residência.

A 29ª DP (Madureira) está responsável pela investigação do caso.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional