Divulgação/ Venilton Kuchler Crise: Brasil tem maior número de mortes por dengue desde 2015

O Brasil acumula 968 mortes causadas pela dengue em 2022. Esse é o número mais alto desde 2015, quando foram 986 registros, e o país atingiu o recorde histórico. Os dados são do último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde.

Até o fim do próximo mês, com base no ritmo em que as mortes avançaram nas últimas semanas, o Brasil deve ultrapassar esse total. A previsão foi inclusive motivo de alerta da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) no início do mês.

“É urgente que tenhamos uma política de retomada efetiva para combater o vetor da dengue. A situação é crítica, por isso fazemos esse alerta nacional”, destacou o vice-presidente da SBI, o infectologista Alexandre Naime Barbosa, em nota.

Ainda segundo o boletim epidemiológico, até o dia 12 de novembro, foram 1.378.505 casos prováveis de dengue no Brasil, um aumento de 180,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O documento do Ministério da Saúde destaca que, neste ano, a região mais afetada tem sido a Centro-Oeste. Em seguida está a região Sul, com 1.038,5; a Sudeste, com 504,4; a Nordeste, com 413,6; e a Norte, com 240,5 diagnósticos por 100 mil pessoas.

Em relação aos óbitos, o país tem hoje um número 293% maior que o registrado durante todo o ano passado, quando foram apenas 246 mortes. Os estados com mais registros neste ano são São Paulo (275), Goiás (149), Paraná (108), Santa Catarina (88) e Rio Grande do Sul (66).

Quando comparado com 2019, último ano pré-pandemia e quando o Brasil registrou um recorde de mais de 2 milhões de contaminados, 2022 já conta com um total de mortes 15% maior que o total durante os 12 meses daquele ano.

Fonte: IG SAÚDE