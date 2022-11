Cristiano Ronaldo é o primeiro da história a marcar em cinco Copas masculinas

Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo

Participações: 5 (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022)

Jogos: 18 Gols: 8

Alemanha 2006

Jogos: 6 Gols: 1

Cristiano Ronaldo era apenas um jovem de 21 anos quando se apresentou à Alemanha para a disputa de sua primeira Copa do Mundo. Ao lado do lendário Luís Figo, tornou-se uma válvula ofensiva para o time de Luiz Felipe Scolari, explorando toda a sua criatividade e qualidade nos jogos do Mundial.

Marcou seu primeiro gol contra o Irã, na fase de grupos, batendo pênalti, e ajudou Portugal a chegar às semifinais. Eliminados para a França, os lusitanos também perderam para a Alemanha na disputa pelo terceiro lugar.

África do Sul 2010

Jogos: 4 Gols: 1

Eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e campeão da UEFA Champions League apenas dois anos antes, Cristiano Ronaldo chegou cercado de expectativas à África do Sul. Com remanescentes da geração que conseguiu a campanha histórica em 2006, o astro poderia liderar seu país ainda mais longe.

Mas as esperanças foram frustradas na Copa do Mundo. Após classificar-se em segundo em um grupo com Brasil, Costa do Marfim e Coreia do Norte, Portugal foi eliminado nas oitavas de final para a Espanha. Cristiano marcou apenas uma vez, na goleada sobre os norte-coreanos.

Jogos: 3 Gol: 1

Não dá pra dizer que Cristiano Ronaldo não se esforçou para levar Portugal à Copa do Mundo FIFA. Protagonista de uma batalha épica com Zlatan Ibrahimovic na repescagem das eliminatórias, CR7 foi ao Brasil para disputar seu terceiro Mundial.

Mas uma lesão antes da viagem para a Copa tirou o astro de suas melhores condições. Em mais um grupo complicado, com Alemanha, Estados Unidos e Gana, ele não conseguiu evitar a eliminação de Portugal na primeira fase. Foi dele o gol da vitória dos portugueses na competição única, diante de Gana.