Cristina Kirchner diz que, como Lula, é perseguida pela Justiça

Reproducao: Facebook Lula e Cristina Kirchner

A vice-presidente da Argentina , Cristina Kirchner , que será julgada nesta terça-feira (6), afirmou que, assim como o presidente eleito do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é perseguida pela Justiça . Em entrevista para a Folha de S.Paulo, publicada nesta segunda (5), ela diz que está sendo vítima de “lawfare”. Kirchner é acusada de liderar um esquema de desvio de verbas públicas.

Cristina relatou que há um “Partido da Justiça” na América do Sul. “Denunciamos que esse juiz [Ercolini] se declarou incompetente [para julgar a causa contra Cristina, há oito anos] e depois se declarou competente. Tudo cai em ‘saco roto’ [em saco rasgado, ou em ouvidos surdos]”, comentou.

“Ricardo Lorenzetti, que era presidente do Tribunal [a Corte Suprema de Justiça, equivalente ao STF brasileiro], na época, tirou foto com [o ex-juiz] Sergio Moro de um lado e com Bonadio, o juiz que perseguia a mim e à minha família, do outro. Aqui o lawfare [perseguição de adversários por meios judiciais] foi enfrentado desde a cúspide do poder. Foi um fenômeno de toda a região. E eu tenho uma percepção sobre isso”, acrescentou.

Ela destacou que está passando pelo mesmo problema que Lula. “O fenômeno do ‘Partido Judicial’ aconteceu com Lula, com [o ex-presidente do Equador Rafael] Correa e acontece comigo. Correa hoje é considerado um fugitivo asilado na Bélgica. E veja o que era o Equador quando ele governava e o que é hoje, um país devastado pelo narcotráfico, com uma desigualdade muito mais profunda”, criticou.

Kirchner afirmou que Lula só conseguiu vencer as eleições porque “as pessoas que o meteram preso depois foram buscá-lo”. Na avaliação dela, isso ocorreu por conta do presidente Jair Bolsonaro. “Um personagem que fez muito mal ao país e a muitos atores da vida brasileira”, opinou.

“Portanto, aqueles que insultaram Lula e permitiram que Dilma [Rousseff, do PT] sofresse o impeachment finalmente deram toda ‘la vueltita’ [fizeram um giro] e terminaram admitindo que o juiz Moro tinha sido absolutamente parcial”, completou.

Cristina Kirchner conversou com Lula

Após a vitória de Lula, Kirchner conversou com o presidente eleito. Questionada sobre quais assuntos foram discutidos, ela relatou que não seria indiscreta. “Seria impróprio repetir uma conversa privada. Mas tivemos um diálogo muito bom sobre a visão dele do que hoje precisa ser feito no Brasil. Eu o vi muito sereno, firme, seguro e claro”, finalizou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo