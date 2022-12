Cristo Redentor será iluminado de verde e amarelo para homenagear Pelé

Reprodução/Redes Sociais – 29.12.2022 Governo do Estado de S.Paulo homenageou o Rei do futebol

As redes sociais, o portal do Governo de São Paulo e os sites das secretarias estaduais prestam homenagem a Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que morreu nesta quinta-feira (29) em São Paulo. O cabeçalho do site www.saopaulo.sp.gov.br e das secretarias de Estado apresentam o laço preto, símbolo do luto, acompanhado da coroa dourada em memória ao “Atleta do Século”, que fez a alegria de gerações que até hoje admiram os gols marcados pelo Santos e pela Seleção Brasileira.

Nas redes sociais, como o Facebook e o Instagram, o Governo do Estado também presta uma justa e merecida homenagem ao Rei Pelé, que estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Por causa do falecimento de Pelé, o governador Rodrigo Garcia decretou luto oficial de 7 dias em todo o Estado de São Paulo.

Fonte: IG Nacional