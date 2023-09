Cruzeiro embarca para o Rio de Janeiro para encarar o Fluminense pelo Brasileirão

O Cruzeiro está preparado para seu próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21h30, o time celeste enfrentará o Fluminense no Rio de Janeiro. Após a ótima vitória sobre o Santos, na última quinta-feira, os comandados do técnico Zé Ricardo buscarão emplacar a dobradinha de vitórias nesta sequência fora de casa. A partida válida pela 24ª rodada será disputada no Maracanã.

Com os três pontos conquistados na Baixada Santista, a Raposa iniciou a rodada na 11ª colocação com 29 pontos. Em caso de vitória, a equipe celeste tem a chance de voltar ao grupo dos dez primeiros colocados. Já como visitante, o Cruzeiro sustenta a quinta melhor campanha, tendo somado 16 pontos em 11 jogos disputados fora de casa até o momento.

A preparação para o compromisso no Rio de Janeiro iniciou na sexta-feira, horas depois do triunfo sobre o Santos. Ainda na Baixada Santista, os atletas cruzeirenses trabalharam antes do retorno a Belo Horizonte. De volta para casa, o Cruzeiro teve mais quatro treinamentos na Toca da Raposa 2 antes de voltar a viajar para a partida contra o Fluminense.

Para o compromisso no Rio, o time celeste terá o desfalque imediato do zagueiro Luciano Castán, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Santos e cumprirá suspensão. A equipe não teve novas baixas por ordem médica em relação ao jogo anterior.

No departamento médico, seguem em tratamento o atacante Rafael Elias, que sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo; o volante Ramiro, recuperando-se de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e também uma lesão no menisco lateral do joelho direito; e o atacante Rafael Bilu, que se recupera de uma ruptura no tendão de aquiles da perna esquerda.

O lateral Wesley Gasolina, na reta final de recuperação de lesões em ligamentos do joelho direito, segue cumprindo a etapa de preparação física, junto aos procedimentos padrões com a fisioterapia.

O meio-campista Matheus Pereira, que no início de agosto sofreu lesões nos ligamentos cruzado posterior e colateral medial do joelho esquerdo, vem evoluindo e iniciou, nesta terça-feira, a etapa de trabalhos híbridos entre fisioterapia e preparação física.

NA HISTÓRIA: CRUZEIRO x FLUMINENSE

O Cruzeiro tem um retrospecto bastante equilibrado no confronto com o Fluminense. Na somatória total de jogos, o adversário leva vantagem, mas na era do Campeonato Brasileiro – considerando as diferentes nomenclaturas da competição desde 1959 – o Cruzeiro tem apenas 1 vitória a menos que a equipe carioca.

No passado, o Cruzeiro já enfrentou o Fluminense em momentos decisivos da competição nacional. Em 1966, ano do título da Taça Brasil, que hoje faz parte do Campeonato Brasileiro, o time celeste encarou o Fluminense na semifinal.

Na partida de ida, Evaldo Cruz marcou o gol que garantiu a vantagem mínima para o Cabuloso no Mineirão. No jogo decisivo, no Maracanã, outra grande vitória do Cruzeiro, por 3 a 1, com gols marcados por Evaldo, duas vezes, e Dalmar. Com os dois triunfos, a equipe comandada por Airton Moreira avançou para a sua primeira final nacional, onde superaria o Santos de Pelé.

Pela Série A, o Cruzeiro volta a enfrentar o Fluminense no Maracanã após quatro anos. No primeiro turno da edição atual, os times duelaram no Mineirão, com vitória para o adversário.

Fonte: Esportes