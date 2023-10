Cruzeiro empata com o América-MG e continua lutando para se afastar da zona de rebaixamento

Em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (01.10), Cruzeiro e América-MG se enfrentaram no Mineirão e o jogo terminou empatado em 1 a 1. Luciano Castán abriu o placar para o Cruzeiro, enquanto Benítez empatou para o América-MG neste domingo.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 30 pontos e está na 12ª colocação na tabela. No entanto, a situação do time ainda preocupa, pois está apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

Já o América-MG, que está lutando para sair da parte de baixo da tabela, ficou com 18 pontos e na 19ª posição. O empate não foi suficiente para tirar o Coelho da vice-lanterna. O time precisa tirar oito pontos de vantagem em relação ao Vasco para sair da zona de rebaixamento.

O próximo jogo do Cruzeiro será apenas no dia 14 de outubro, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Enquanto isso, o América-MG voltará aos gramados no próximo domingo, contra o Fortaleza, na Arena Castelão.

Durante a partida, o Cruzeiro teve dificuldades para criar chances no início, mas conseguiu abrir o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça de Luciano Castán após um escanteio. No entanto, o América-MG respondeu sete minutos depois, com uma bela jogada de Benítez, que recebeu na entrada da área e chutou com categoria para empatar o jogo.

Na segunda etapa, o Cruzeiro teve dificuldades na criação de jogadas e levou pouco perigo ao gol adversário. O time até teve uma oportunidade aos 14 minutos, quando Wesley cabeceou para fora após um cruzamento de William.

Enquanto isso, o América-MG ameaçava nos contra-ataques e quase virou a partida aos 42 minutos, quando Breno recebeu pela esquerda, cortou a marcação e finalizou, mas o goleiro Rafael fez uma bela defesa para impedir o gol.

Nos acréscimos, o Cruzeiro ficou com um jogador a menos devido a uma entrada dura de Fernando Henrique em Cazares. No entanto, o placar se manteve igual até o final do jogo.

