Cruzeiro empata com o Athletic e liderança dos grupos do Campeonato Mineiro está em risco

Neste sábado, o Cruzeiro recebeu o Athletic em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro e o resultado foi um empate por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Wesley Gasolina, enquanto Jonathas fez para os visitantes.

Com o empate, o Cruzeiro chegou aos quatro pontos e assumiu a primeira posição do Grupo A. No entanto, a equipe corre o risco de ser ultrapassada pelo Itabirito, que atualmente tem três pontos, um jogo a menos e um melhor saldo de gols. Além disso, a Tombense, com um ponto conquistado, também tem a chance de superar o Cruzeiro em caso de vitória por dois gols de diferença. A situação é similar para o Athletic, que lidera o Grupo C com quatro pontos e pode ser ultrapassado pelo América-MG, que atualmente tem três pontos.

Nos próximos jogos, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG no clássico mineiro, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A partida está marcada para o próximo sábado, na Arena MRV. Já o Athletic irá visitar a Tombense, no mesmo dia, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida.

No confronto de hoje, o primeiro gol foi marcado por Jonathas, do Athletic, aos dez minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. O Cruzeiro conseguiu o empate aos 30 minutos, com Wesley Gasolina, aproveitando a sobra de bola dentro da área e finalizando com um chute forte para vencer o goleiro adversário.

Fonte: Esportes