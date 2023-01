Cruzeiro vence e elimina o Cuiabá da Copinha

O Cuiabá foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior com a derrota por 2 a 1, para o Cruzeiro, neste sábado, pela terceira fase, em Cravinhos. O gol do Dourado foi marcado por Gabryel Freitas.

As péssimas condições do gramado prejudicaram a partida, que teve o adversário balançando a rede aos três minutos. O Dourado não sentiu o gol e passou a pressionar em busca do empate, que veio aos 32 em um chute cruzado, no ângulo, de Gabryel Freitas. Golaço! Pouco depois, Rikelme teve duas boas chances de virar.

Na segunda etapa, o Cuiabá seguiu com a mesma postura e chegou perto do gol aos 27, em chute forte de Gabryel Freitas. O gol do rival veio nos acréscimos, em cobrança de falta.

O time auriverde encerra a participação com cinco jogos, três vitórias e duas derrotas. Foram 15 gols marcados e cinco sofridos. Foi a melhor participação da história do Dourado na competição de base.

O time

Peruchi, Giulinho (Bedeo), João Maranini, Lucão e Juliano; Ricardo Cerqueira, Thainan (Poconé) e Rikelme; Gabryel Freitas, Marco Antônio (Léo Herrero) e Kennyd (Jadson). Técnico: César Bueno.

Fonte: Agência Esporte