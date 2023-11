Cruzeiro vence o Fortaleza e sai do Z4 do Brasileirão

O Cruzeiro garantiu a vitória de 1 a 0 sobre o Fortaleza no jogo adiado da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol decisivo foi marcado por Bruno Rodrigues aos 38 minutos do segundo tempo. Após uma revisão do VAR, o gol foi validado, apesar de ter sido inicialmente anulado por impedimento.

Embora o Fortaleza tenha dominado a maior parte do jogo e tido um gol anulado por impedimento, o Cruzeiro conseguiu sair da zona de rebaixamento com os três pontos conquistados fora de casa, aumentando sua pontuação para 40 pontos e ultrapassando o Bahia na tabela. Com essa vitória, a equipe se encontra empatada com o Vasco.

Por outro lado, o Fortaleza permanece estagnado com 43 pontos, ocupando a 12ª posição e ficando a seis pontos da zona de rebaixamento. Os donos da casa estão em uma fase ruim, sem vencer há seis jogos no Brasileirão.

Ambas as equipes ainda têm mais jogos atrasados para cumprir durante a Data FIFA, igualando-se aos demais times. O Cruzeiro enfrentará o Vasco no dia 22, às 18h30 (horário de Brasília), enquanto o Fortaleza enfrentará o Botafogo no dia seguinte, também em casa, às 19 horas.

Fonte: Esportes