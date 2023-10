Cruzeiro vence primeiro clássico na casa nova do Atlético pelo Brasileirão

O Cruzeiro saiu vitorioso do clássico contra o Atlético-MG, neste domingo (22.10), com um placar de 1 a 0.

O gol da partida foi marcado por Jemerson, mas contra. Essa foi a primeira vez que as equipes se enfrentaram na Arena MRV.

O Cruzeiro iniciou o jogo com mais intensidade e quase marcou um gol ao acertar a trave. No entanto, o Atlético conseguiu equilibrar as ações logo em seguida, embora não tenha tido uma grande oportunidade de assustar.

Na segunda etapa, os dois times reduziram o ritmo, especialmente o Galo. Mesmo assim, o time ainda conseguiu chegar com perigo, mas Rafael Cabral estava atento e fez boas defesas.

O destaque da partida, no entanto, foi o goleiro Everson, do Atlético, que realizou defesas salvadoras.

O próximo jogo do Atlético será na quarta-feira, contra o RB Bragantino, fora de casa. Já o Cruzeiro receberá o Bahia, também na quarta-feira.

Fonte: Esportes