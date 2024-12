CTPMVII -Formatura de encerramento do ano letivo 2024

O Colégio Tiradentes da Polícia Militar – Unidade VII (CTPMVII), realizou no dia 06 de dezembro de 2024 a formatura de encerramento das atividades letivas de 2024 das turmas concluintes dos segmentos do ensino fundamental I,II e médio com a participação dos servidores e familiares dos alunos, onde foi realizado também condecorações aos alunos destaques pelos méritos: disciplinar e intelectual.

A medalha mérito disciplinar foi destinada a aluna Dayohana Paixão do Nascimento do 3º ano do ensino médio por alcançar a maior nota no critérios de disciplina desse colégio militar, demonstrando alto zelo na sua apresentação individual, postura, pontualidade e adaptação de sua conduta as regras específicas dos colégios militares.

E a

medalha mérito intelectual foi destinada ao aluno Pietro Wilson Lima dos Santos do 9º ano do ensino fundamental por alcançar a maior nota escolar (boletim) nos critérios das matérias pedagógicas do colégio entre os alunos do ensino fundamental II e médio.

A solenidade também contou a passagem de comando do pelotão alferes do CTPMVII e dos Porta Bandeiras do Colégio, foi realizado também a condecoração com medalhas e certificados dos demais alunos que tiveram bons índices nos aspectos disciplinares e pedagógicos, bem como da Banda de Musica Estudantil do CTPMVII coordenadas por servidores do colégio.

Fonte: PM RO