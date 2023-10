Cuiabá atropela o Coritiba no Couto Pereira

Uma vitória maiúscula do Cuiabá. Jogando fora de casa, o Dourado aplicou 3 a 0 no Coritiba, em partida disputada no Couto Pereira na noite desta quarta-feira (18). Deyverson, Isidro Pitta e Raniele marcaram os gols da vitória do time comandado pelo português António Oliveira.

Com o resultado, o Cuiabá chega aos 36 pontos. Na próxima rodada, o Dourado recebe o Goiás na Arena Pantanal.

O jogo

O primeiro tempo foi de muita marcação por parte do Dourado, que diminuía os espaços do adversário e não permitia que o time da casa construísse jogadas de perigo. A primeira boa chance foi do Cuiabá, em cobrança de falta de Fernando Sobral que o goleiro Gabriel defendeu em dois tempos.

Aos 23 minutos, Clayson cobrou escanteio e Deyverson, na especialidade que lhe é peculiar, subiu alto e desviou de cabeça. A bola ainda tocou na trave antes de entrar. Dourado na frente no Couto Pereira!

Na segunda etapa, o time da casa tentou pressionar o Dourado em busca do empate, e chegou a levar perigo ao gol defendido por Walter, principalmente em cruzamentos na área. Aos poucos, o Cuiabá conseguiu ajustar a marcação e a voltar a marcar presença no campo ofensivo.

Aos 36 minutos, Pitta, que havia entrado em campo há cerca de 30 segundos, acertou um lindo chute de fora da área, no ângulo, marcando um golaço e ampliando a vantagem do Dourado no Couto Pereira.

Aos 42 minutos, Denilson cobrou falta e Raniele desviou de cabeça, marcando o terceiro gol do Cuiabá na partida e decretando mais uma importante vitória do Dourado fora de casa no Brasileirão.

Agora, o Cuiabá volta as atenções para o duelo contra o Goiás. A partida está marcada para sábado, às 17h30, na Arena Pantanal. O confronto integra a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e os ingressos estão disponíveis a partir de R$5 em todos os setores.

O Cuiabá venceu o Coritiba com Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro (Allyson) e Fernando Sobral (Denilson); Derik Lacerda (Jonathan Cafú), Clayson (Isidro Pitta) e Deyverson.

50 vezes António Oliveira

A partida foi especial para o nosso Mister. António Oliveira completou 50 jogos no comando do Dourado.

O português chegou na metade de 2022 e foi fundamental na campanha de permanência na temporada passada. António retornou ao Cuiabá em maio desse ano e vem conduzindo o time na boa campanha na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Obrigado e parabéns, Mister! Seguimos juntos por mais e sempre por mais! Avante, Dourado!

Fonte: Esportes