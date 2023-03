Cuiabá é goleado pelo Vasco no Dutrinha pela Copa do Brasil Sub-17

A equipe sub-17 do Cuiabá está eliminada da Copa do Brasil. Jogando no Dutrinha, o Dourado foi superado pelo Vasco da Gama por 4 a 0, em confronto único válido pela primeira fase da competição nacional.

O jogo

Logo no início de jogo, um duro golpe para o Dourado. Após saída de jogo, o Vasco roubou a bola no campo de ataque e abriu o placar, com menos de 30 segundos, com Kauan Kelvin. Aos sete minutos, em cobrança de falta, o time do Rio de Janeiro levou perigo ao gol defendido por Guilherme Maciel.

Também em cobrança de falta, o Cuiabá quase chegou ao empate aos 12 minutos, com Gabriel, que bateu com categoria e obrigou o goleiro do Vasco a fazer grande defesa, mandando para escanteio. Aos 22 minutos, em erro de saída de bola da defesa do Dourado, o Vasco ampliou a vantagem com o centroavante Alexandre.

O Dourado teve uma boa chance aos 37 minutos. Em escapada pelo lado direito, Kauã Dias invadiu a área e finalizou buscando o contrapé do goleiro, mas a bola saiu ao lado do gol, com perigo.

A segunda etapa começou com o Dourado tentando construir jogadas de ataque através de troca rápida de passes, mas esbarrando na forte marcação do time carioca, que, por sua vez, chegava com perigo em chutes de fora da área. Aos 12 minutos, o Vasco marcou o terceiro gol, com Ramon. Em contra-ataque, Rafinha fez o quarto, ampliando a vantagem para o time visitante.

O Cuiabá tentou correr atrás do prejuízo e, principalmente com Vinicius, levou perigo ao gol do Vasco – o goleiro adversário fez três boas defesas, duas em chutes da entrada da área e uma em cobrança de falta. Em um dos lances, Vinicius aplicou chapéu no zagueiro e bateu forte, parando em boa intervenção do camisa 1 da equipe do Rio.

A partida terminou em 4 a 0 para o Vasco e, com o resultado, o Cuiabá está eliminado da Copa do Brasil sub-17. O time juvenil do Dourado se prepara para a disputa do Brasileirão e do Campeonato Mato-grossense da categoria. As datas de início das respectivas competições serão divulgadas em breve.

O Cuiabá esteve em campo com Guilherme Maciel; Kauã Dias (João Gabriel), Eduardo (Erik), Enzo e Vitor de Deus (Mazu); Arthur Abraão (Ferrugem), Gustavo e Arthur Gabriel (Marcos Vinicius); Luís Felipy, Vinicius e Gabriel (João Arthur). O técnico do Dourado é Murilo Balbino.

Fonte: Agência Esporte