Cuiabá e Luverdense começam hoje disputa por vaga na final do Mato-grossense

Vindo de vitória sobre o Vila Nova, fora de casa, pela Copa Verde, o Dourado volta a campo neste sábado pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mato-grossense. O duelo contra o Luverdense está marcado para às 15h30, no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde.

Por ter feito a melhor campanha da primeira fase, o time auriverde tem a vantagem de decidir a vaga na final em casa, na Arena Pantanal. O duelo deve ser confirmado para o dia 25 de março.

No primeiro turno, os times se enfrentaram na capital mato-grossense com vitória por goleada do Dourado por 5 a 0 – gols de Deyverson (2x), Pablo Ceppelini, Fernando Sobral e Vinicius Boff. Cuiabá e Luverdense já decidiram dois títulos do Mato-grossense, com uma conquista para cada. Em 2012, o time do interior levou a melhor. Em 2014, foi a vez do Dourado levantar a taça em pleno Passo das Emas.

Para o confronto, o técnico Ivo Vieira conta com todo o elenco à disposição e deve manter a base do time que vem atuando. A preparação foi encerrada na manhã desta sexta-feira com um treinamento coletivo no CT do Dourado.

“É um jogo difícil, vai ser mais uma luta. Vamos correr atrás do resultado. Tivemos 10 dias sem jogos e pudemos aprimorar os treinamentos. É um jogo decisivo, será a primeira parte da disputa. Temos que manter a concentração e buscar nos impor para trazer um bom resultado”, disse o técnico Ivo Vieira.

Fonte: Agência Esporte