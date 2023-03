Cuiabá e Vila Nova abrem quartas de final da Copa Verde

Mais de uma semana depois de entrar em campo pelo Mato-grossense, o Dourado volta a jogar nesta quarta-feira (15.03), contra o Vila Nova-GO, em Goiânia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Verde. O duelo será disputado no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 18h30 (de MT).

Líder e classificado direto para as semifinais do Mato-grossense, o Cuiabá teve o final de semana sem jogos, e o técnico Ivo Vieira pôde ter mais tempo para trabalhar com o elenco. Para o confronto, ele não terá nenhum desfalque e tende a repetir a base que tem atuado no Estadual.

A preparação para o confronto foi encerrada na manhã desta terça-feira com treinamento tático e técnico no CT da Base. A delegação embarca no final da tarde para a capital goiana. A partida da volta está marcada para o dia 22 de março, na Arena Pantanal, às 19h. Quem avançar, enfrenta o vencedor do duelo entre Brasiliense e Goiás nas semifinais.

No final de semana, o Dourado disputa o primeiro jogo da semifinal do Mato-grossense, fora de casa. O adversário será definido no duelo entre Dom Bosco e Luverdense, que acontece na noite desta terça-feira, no Dutrinha.

Fonte: Agência Esporte