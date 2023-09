Cuiabá encara o Fluminense neste sábado na Arena Pantanal

Desde o início da noite de ontem na capital cearense, o plantel gremista finalizou, na manhã desta sexta-feira, sua preparação para o duelo de amanhã, diante do Fortaleza, na Arena Castelão, jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No CT do Ceará, distante 30 minutos do hotel onde a delegação gremista está concentrada, o técnico Renato Portaluppi comandou o último treinamento antes do confronto. Foi um trabalho com portões fechados à imprensa e torcedores, onde o comandante gremista realizou uma movimentação tática e jogadas de bola parada, aprimorando alguns detalhes de posicionamento com a equipe que vai a campo.

Villasanti, expulso na última rodada, é o desfalque gremista, mas Kannemann está de volta.

A bola rola às 16h e a Grêmio Rádio Umbro transmite ao vivo a partida com o pré-jogo a partir das 15h, no YouTube oficial do Tricolor e na FM 95.5.

