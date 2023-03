Cuiabá enfrenta o Vasco pela Copa do Brasil Sub-17

A garotada do sub-17 do Cuiabá entra em campo nesta quarta-feira (08.03), no Dutrinha – com entrada gratuita – pela Copa do Brasil da categoria. Os meninos do Dourado encaram o Vasco da Gama, a partir das 15h (de MT), em confronto único válido pela primeira fase da competição. A partida terá transmissão da TV Cuiabá.

Representante do estado de Mato Grosso na competição nacional, o Cuiabá intensificou a preparação para a partida contra o Vasco nas últimas semanas. A última atividade antes da partida aconteceu na manhã desta terça-feira, no CT do Dourado. A equipe sub-17 será comandada pelo técnico Murilo Balbino.

“Sabemos que vamos enfrentar um grande adversário, uma das principais escolas de futebol do Brasil, e que será uma partida muito difícil. Mas estamos preparados para fazer um bom jogo, representar bem a camisa do Cuiabá e buscar a vitória. Vamos dar o nosso máximo para tentar avançar de fase e continuar orgulhando o clube e o estado de Mato Grosso”, afirmou o treinador.

A primeira fase da Copa do Brasil sub-17 é disputada em jogo único, e quem vencer se classifica. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar entre Cuiabá e Vasco encara, na próxima fase, o vencedor do confronto entre Flamengo-RJ e Aragoiania-GO. A segunda fase será disputada em partidas de ida e volta.

O Cuiabá participa pela segunda vez da Copa do Brasil sub-17 – a classificação para a disputa de 2023 veio através do Campeonato Mato-grossense da categoria. Na edição do ano passado, o Dourado eliminou o Fast Clube na primeira fase e se despediu da competição ao ser superado pelo Atlético-MG.

Fonte: Agência Esporte