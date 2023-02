Cuiabá estreia hoje na Copa do Brasil

Vinicius Freitas/ Governo do Estado de SP Tarcísio e Marina sobrevoaram a região de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo





O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, sobrevoaram, nesta quarta-feira (22), a região de São Sebastião, localizada no litoral norte de SP e que foi castigada por fortes chuvas nos últimos dias.

A Defesa Civil do estado informou que 48 pessoas morreram em decorrência dos deslizamentos e que outras 57 seguem desaparecidas.

O voo foi realizado sobre áreas afetadas por deslizamentos de terra, e Tarcísio e Marina estiveram acompanhados de secretários de São Paulo e técnicos de órgãos que estão atuando no local após as tempestades.





“Esse sobrevoo foi importante para dimensionarmos o tamanho do desastre, tanto em relação às vidas perdidas e aos prejuízos econômicos. Mas também para avaliarmos o estrago ao meio ambiente nessa região”, disse o chefe do Executivo Paulista.

“Devemos trabalhar juntos para darmos uma resposta efetiva à população e na recuperação da vegetação e da infraestrutura afetada por esses deslizamentos”, completou.

A agenda no litoral paulista contou aunda com uma visita a um abrigo localizado na Praia Barra do Sarry, em São Sebastião. O local foi instalado com o intuito de receber pessoas que ficaram desabrigadas após a destruição causada pela chuva.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional