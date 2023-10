Cuiabá fecha preparação para encara o Goiás neste sábado pelo Brasileirão

O sábado é dia de Dourado na Arena Pantanal! O duelo contra o Goiás começa às 17h30 pela 27ª rodada do Brasileirão. Os ingressos estão sendo vendidos por valores a partir de apenas R$ 5 com expectativa de ótimo público nas arquibancadas.

A preparação para o duelo foi encerrada na tarde desta sexta-feira, com treinamento coletivo e tático no CT Manoel Dresch.

Vindo de vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba, fora de casa, o time mato-grossense entra em campo para manter a boa sequência e subir ainda mais na tabela de classificação. Nos últimos três jogos, são duas vitórias e um empate. Com 36 pontos, o Dourado ocupa a 10ª posição. O Goiás soma 30 pontos.

O técnico António Oliveira conta com o retorno do atacante Wellington Silva, recuperado de pubalgia. A tendência é que ele mantenha a mesma base que entrou em campo no triunfo sobre o Coritiba.

“Sabemos da dificuldade do Campeonato Brasileiro, temos esse confronto direto que será muito importante para nossa sequência na competição. É um duelo importantíssimo e contamos com a concentração do elenco e a força da torcida para nos incentivar até o fim”, disse António.

