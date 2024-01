Cuiabá goleia Dom Bosco por 5 a 0 na terceira rodada do Campeonato Mato-grossense

Em um jogo dominante, o Cuiabá conquistou sua primeira vitória em grande estilo na temporada de 2024. A equipe goleou o Dom Bosco por 5 a 0, no estádio Arena Pantanal, no último sábado. O confronto fez parte da terceira rodada do Campeonato Mato-grossense.

Isidro Pitta marcou dois gols, assim como Deyverson, enquanto Eliel completou a goleada. Com a vitória, o Cuiabá se prepara agora para enfrentar o Luverdense na próxima quinta-feira, no estádio Passo das Emas, pela quarta rodada do estadual.

O jogo começou com domínio completo do Cuiabá no primeiro tempo. A equipe controlou a posse de bola e as ações do jogo, construindo várias chances de gol. Jonathan Cafú acertou a trave em uma finalização dentro da área, enquanto Lucas Mineiro quase marcou de cabeça duas vezes. Allyson também teve uma boa oportunidade pelo alto.

A chance mais clara surgiu aos 31 minutos, quando o jogador Clayson arriscou um chute de fora da área. A bola desviou na defesa adversária, mas o goleiro conseguiu evitar o gol. No rebote, Cafú finalizou, mas foi bloqueado pelo zagueiro.

O destaque ofensivo do Cuiabá na primeira etapa foi Clayson, que atuou tanto como ponta esquerda quanto como armador. Ele levou perigo em um chute de voleio que raspou o travessão e em outras finalizações de fora da área.

No segundo tempo, o domínio do Cuiabá se transformou em gols. A equipe sufocou o adversário e marcou quatro vezes em 21 minutos. Isidro Pitta abriu o placar aos nove minutos, após o rebote de um chute de Clayson. Quatro minutos depois, Deyverson ampliou o marcador com um belo gol de peito.

O trio de ataque do Cuiabá continuou eficiente, e Pitta marcou seu segundo gol de cabeça aos 17 minutos. Logo em seguida, Deyverson anotou o quarto gol do Cuiabá em um contra-ataque veloz com assistência de Clayson. A equipe passou a administrar o resultado, mas também continuou atacando. Aos 39 minutos, Pitta cruzou para Eliel marcar seu primeiro gol com a camisa do Cuiabá e fechar o placar em 5 a 0.

Com essa vitória, o Cuiabá alcança 5 pontos em três rodadas e se mantém invicto no Campeonato Mato-grossense. O próximo desafio será contra o Luverdense, fora de casa.

O Cuiabá entrou em campo com a seguinte escalação: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, André Luís, Filipe Augusto, Lucas Mineiro, Denilson (Guilherme Madruga), Jonathan Cafú (Deyverson), Clayson (Eliel) e Isidro Pitta. A equipe é comandada pelo técnico português António Oliveira.

