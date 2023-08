Cuiabá não consegue segurar o Palmeiras na Arena Pantanal

O Palmeiras venceu o Cuiabá por 2 a 0, neste sábado (19), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pelo Campeonato Brasileiro, e alcançou o topo da lista de clubes com mais vitórias na história do Nacional: 697 triunfos, ao lado do São Paulo. Nas últimas dez edições do Brasileirão, o Palmeiras é o clube que mais pontua: 632 pontos desde 2014 contra 626 do Flamengo e 591 do Atlético-MG.

O Palmeiras, só foi derrotado quatro vezes nos últimos 43 jogos de Campeonato Brasileiro (somando 25 vitórias e 14 empates). Como visitante, o time palestrino só foi derrotado três vezes nos últimos 32 jogos de Brasileiro (são 15 vitórias, 14 empates, uma derrota em 2022 e duas derrotas em 2023).

Além disso, o Cuiabá se tornou a equipe do atual Mato Grosso que o Palmeiras mais enfrentou na história: seis duelos, superando as cinco partidas contra o Operário de Várzea Grande (cinco vitórias). O Verdão também segue sem ser derrotado no Mato Grosso, somando oito vitórias (duas delas sobre o Cuiabá) e um empate (também contra o Cuiabá).

O JOGO

Apesar de jogar fora de casa, o Palmeiras mostrou a sua força e venceu o Cuiabá por 2 a 0, na Arena Pantanal. O primeiro gol da partida saiu aos 31 minutos do primeiro tempo com Raphael Veiga, após um ótimo cruzamento do zagueiro Luan. Já na segunda etapa, Richard Ríos fez um golaço e deu números finais ao confronto.

Ficha Técnica

Cuiabá 0 x 2 Palmeiras Competição: Brasileirão (20ª rodada).

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT).

Data e hora: sábado (19), às 18h30 (de Brasília).

Árbitro: André Luiz Bento.

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Ricardo Junio de Souza.

Cartões amarelos: Piquerez, Raphael Veiga, Luan, Murilo, Zé Rafael e Jhon Jhon (Palmeiras); Allan, Marllon, António Oliveira (Cuiabá). Gols: Raphael Veiga, aos 30 minutos do primeiro tempo; Richard Ríos, aos 20 minutos do segundo tempo. Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez (Mayke); Zé Rafael (Fabinho), Richard Ríos e Raphael Veiga (Jaílson); Artur (Breno Lopes), Jhon Jhon e Flaco López (Rony). Técnico:Abel Ferreira. Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marlon, Allan (Filipe Augusto), Rikelme; Raniele, Fernando Sobral (Lucas Mineiro) e Ceppelini (Denilson); Clayson (Wellington Silva), Jonathan Cafu (Derik) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

