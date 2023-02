Cuiabá perde e é eliminado da Copa do Brasil na primeira rodada

O Cuiabá foi derrotado pelo São Raimundo na noite desta quarta-feira (22.02) e está eliminado da Copa do Brasil. O time de Roraima venceu por 4 a 3, em partida disputada no Estádio Canarinho, em Boa Vista, e válida pela primeira fase da competição nacional. Iury Castilho, Alan Empereur e Mateusinho marcaram os gols do Dourado.

Agora, o Cuiabá foca no estadual. No domingo, o Dourado recebe o Luverdense, na Arena Pantanal, pela oitava rodada.

O jogo

O time da casa começou o jogo com uma postura ofensiva e abriu o placar logo aos dois minutos. Em cobrança de falta da intermediária, Alan Rosário, de cabeça, marcou o primeiro gol da partida – o atleta do adversário, porém, estava em posição de impedimento. Apesar desse detalhe, a arbitragem validou o gol.

A partir desse momento, o Cuiabá foi pura pressão sobre o adversário. Jonathan Cafú, de cabeça, viu a finalização ser interceptada pela zaga e a bola sair em escanteio. Na cobrança, a bola sobrou pra Marllon, dentro da área, mas o defensor chutou por cima. Pouco tempo depois, Pablo Ceppelini cobrou falta com grande categoria e acertou a trave. Isso tudo antes dos dez minutos.

Iury Castilho, de cabeça, quase empatou o jogo aos 11 minutos do primeiro tempo. O atacante aproveitou grande cruzamento de Mateusinho e por muito pouco não marcou o primeiro gol do Dourado na Copa do Brasil.

Aos 16 minutos, o São Raimundo ampliou a vantagem. Tavinho acertou chute forte de fora da área e marcou um bonito gol. Seis minutos mais tarde, Iury Castilho aproveitou cobrança perfeito de escanteio feita por Pablo Ceppelini e cabeceou firme para diminuir o marcador.

A jogada aérea foi uma arma muito forte da equipe adversária. E foi assim que Alan Rosário marcou o segundo gol dele no jogo, o terceiro do São Raimundo, aos 35 minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cobrança de escanteio vindo da direita.

O Dourado voltou do intervalo disposto a correr atrás do prejuízo. Com menos de um minuto, Iury Castilho teve boa chance. O atacante recebeu passe em profundidade, invadiu a área e bateu forte, mas mandou por cima do gol.

Aos nove minutos, Ceppelini cabeceou e o goleiro adversário fez grande defesa. No rebote, Matheus Alexandre chutou e o goleiro, mais uma vez, evitou o gol do Cuiabá, mandando a bola pra escanteio. Aos 13, Iury Castilho, mais uma vez de cabeça, levou perigo.

O Dourado conseguiu descontar aos 22 minutos da etapa final. Ceppelini, mais uma vez, cobrou falta com perfeição e o zagueiro Alan Empereur subiu alto para marcar o segundo gol do Cuiabá.

A pressão do Dourado foi muito grande na metade final do segundo tempo. Mateusinho e Vinicius Boff, em chutes de fora da área, assustaram o goleiro adversário. O Cuiabá rondava a área do São Raimundo em busca do gol de empate e da classificação.

E o gol de empate chegou. Aos 40 minutos do segundo tempo, Mateusinho apareceu na segunda trave e, de cabeça, marcou o terceiro gol do Dourado na partida e o primeiro pelo Cuiabá.

Aos 46 minutos, porém, o time da casa marcou o quarto gol. O zagueiro Alan Rosário acertou um bonito chute da entrada da área para anotar o terceiro gol dele na partida e decretar a classificação do São Raimundo.

Cuiabá: Walter, Matheus Alexandre (Rikelme), Marllon, Alan Empereur e Mateusinho; Denilson (Deyverson), Pablo Ceppelini e Rodriguinho (Ronald); Jonathan Cafú (Vinicius Boff), Iury Castilho (Lucas Cardoso) e Isidro Pitta.

Fonte: Agência Esporte