Cuiabá perde para o Corinthians na Arena Pantanal pelo Brasileirão

Na noite desta quarta-feira (25.10), o Cuiabá foi derrotado por 1 a 0 pelo Corinthians em um jogo disputado na Arena Pantanal. O único gol da partida foi marcado por Romero, já no final do segundo tempo. Com esse resultado, o Cuiabá continua em 11º lugar, com 37 pontos.

Enquanto isso, o Corinthians ganhou um respiro na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Com essa vitória, o time subiu para a 13ª posição na tabela do Brasileirão, com 36 pontos conquistados.

Agora, o Corinthians terá um clássico decisivo contra o Santos no próximo domingo, na Neo Química Arena. O Cuiabá, por sua vez, visitará o Botafogo no mesmo dia, no Estádio Nilton Santos.

Sobre o jogo, o primeiro tempo foi movimentado na Arena Pantanal. Nos primeiros 10 minutos, o Cuiabá pressionou e quase marcou com um chute de Clayson que passou por cima do gol de Cássio. Depois desse bom início dos mandantes, o Corinthians começou a controlar a partida e teve suas chances de gol.

Aos 17 minutos, Romero partiu pelo lado esquerdo e finalizou com pouco ângulo, mas Walter fez a defesa. Aos 23 minutos, Renato Augusto quase marcou um belo gol de cobertura, mas novamente o goleiro ex-Corinthians fez a intervenção. Faltando pouco para o intervalo, Yuri Alberto avançou pela direita e chutou para fora da rede.

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, com o Cuiabá pressionando os visitantes. Aos 2 minutos, Deyverson cabeceou perigosamente em um lance de escanteio, e aos cinco, Clayson assustou os corintianos novamente com um chute próximo ao gol de Cássio. O Timão respondeu com um chute de média distância de Renato Augusto, que deu pouco trabalho para Walter.

Aos 30 minutos do segundo tempo, o Corinthians abriu o placar na Arena Pantanal com Romero. Após uma cobrança de falta lateral de Rojas, Gil desviou na segunda trave e Romero completou para o gol.

Até o apito final do árbitro, o Corinthians conseguiu controlar o jogo e garantiu três pontos muito importantes para suas ambições na liga nacional.

