Cuiabá recebe o Coritiba no último jogo da temporada

O Cuiabá faz, neste domingo, o último jogo na temporada de 2022. O Dourado recebe o Coritiba, na Arena Pantanal, em confronto válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória ou empate, o Dourado garante a permanência na elite do futebol nacional.

O último treinamento antes da partida foi realizado na manhã deste sábado, na Arena Pantanal, palco do confronto.

Para a partida diante do Coritiba, o Cuiabá terá o retorno do zagueiro Marllon e do técnico António Oliveira, desfalques na derrota para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, por suspensão. O volante Marcão, que realizou uma cirurgia na mão direita, não fica à disposição para o confronto.

O Dourado espera casa cheia na despedida de 2022: para o duelo decisivo com o Coritiba, o clube disponibilizou ingresso em todos os setores a partir de R$5. Para mais informações, clique aqui.

Cuiabá e Coritiba se enfrentam neste domingo, dia 13, às 15h (de MT), na Arena Pantanal, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com 38 pontos somados e na 16ª colocação, o Dourado vai em busca da vitória para confirmar a permanência na Série A em 2023.

DETALHES DA PARTIDA

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP);

Flávio Rodrigues de Souza (FIFA/SP); Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP);

Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP); Quarto árbitro: Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT);

Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT); VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC);

PENDURADOS: António Oliveira, Rafael Gava, Kelvin Osorio e André Luís.

SUSPENSOS: ninguém.

TRANSMISSÃO: Premiere.

CURTINHAS DO DOURADO

Cuiabá e Coritiba se enfrentaram em três oportunidades. São um empate e duas vitórias da equipe paranaense.

No primeiro turno do Brasileirão de 2022, vitória do Coritiba no Couto Pereira por 1 a 0.

Na Arena Pantanal, as equipes se enfrentaram pela 24ª rodada da Série B de 2019 e a partida terminou empatada em 3 a 3. Paulinho, Jeffinho e Escudero marcaram os gols do Dourado.

O técnico português António Oliveira é o primeiro comandante estrangeiro da história do Dourado.

António comandou o Cuiabá em vinte e oito partidas, com sete vitórias, nove empates e doze derrotas.

Na Série A 2022, o Cuiabá tem dezoito jogos em casa, com cinco vitórias, oito empates e cinco derrotas. Como visitante, são quatro vitórias, três empates e doze derrotas.

Rodriguinho é o atleta que mais entrou em campo pelo Dourado em 2022. São 50 das 60 partidas disputadas. O meia também é o artilheiro do Cuiabá na temporada, com 13 gols marcados – três no Brasileirão.

Deyverson é o artilheiro do Dourado no Brasileirão, com seis gols marcados.

O ataque do Cuiabá marcou 75 gols em 60 jogos em 2022 entre Estadual, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A – média de 1,25 por partida.

O Dourado tem 29 jogos como mandante na temporada, com 13 vitórias, 9 empates e 7 derrotas – aproveitamento de 55,1%, com 44 gols marcados e 20 sofridos.

Como visitante, o time disputou 31 jogos, com 10 vitórias, 6 empates e 15 derrotas – aproveitamento de 38,7%, com 31 gols marcados e 41 sofridos.

O Cuiabá entrou em campo em 60 jogos na temporada 2022, com 23 vitórias, 15 empates e 22 derrotas – aproveitamento de 46,6%.

O time mato-grossense está na disputa da segunda Série A de sua história. Na primeira, em 2021, terminou em 15º lugar, com 47 pontos e aproveitamento de 41%.

O Cuiabá é o atual Campeão Brasileiro de Aspirantes e também já conquistou por duas vezes a Copa Verde.

O Dourado já conquistou 11 títulos do Mato-grossense em 20 anos de história.

Fonte: Agência Esporte