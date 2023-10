Cuiabá surpreende e vence Botafogo por 1 a 0 em jogo decisivo no Campeonato Brasileiro

O Coritiba conquistou uma vitória emocionante no Brasileirão ao derrotar o Internacional por 4 a 3, no Beira-Rio, neste domingo (29). Foi a sexta vitória do time paranaense em 30 rodadas da Série A.

Os gols do Coritiba foram marcados por Garcez, Matheus Bianchi e Robson, duas vezes. Alan Patrick, Bruno Henrique e Enner Valencia descontaram para o Internacional.

O jogo foi definido logo aos 8 minutos e 37 segundos, quando Vitão, do Inter, recebeu um cartão vermelho, se tornando a expulsão mais rápida do Brasileirão 2023. O VAR também teve participação intensa, checando não apenas a expulsão, mas também dois dos quatro pênaltis da partida, estabelecendo um novo recorde nesta edição.

Com o resultado, o Internacional fica estagnado em sua busca por uma vaga na Libertadores, ocupando a 11ª posição com 38 pontos. Por outro lado, o Coritiba continua lutando contra o rebaixamento, encontrando-se em 19º lugar com 23 pontos, 11 a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Internacional enfrentará outro time na zona de rebaixamento, o América-MG, na quarta-feira (1), às 19h. Já o próximo adversário do Coritiba será o Grêmio, também gaúcho, na quarta-feira (1), às 20h, no Couto Pereira.

Um momento crucial no jogo ocorreu no início da partida, quando o zagueiro Vitão cometeu uma falta aos seis minutos e inicialmente recebeu um cartão amarelo. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro decidiu expulsá-lo. A interpretação foi de que ele derrubou Garcez em uma situação clara de gol, antes de entrar na área. Vitão deixou o campo chorando e pedindo desculpas ao torcedor e aos companheiros de time.

O primeiro tempo foi intenso e movimentado, especialmente devido à ausência de um jogador importante na defesa do Internacional. Isso equilibrou o jogo, onde a equipe da casa tinha vantagem teórica para vencer. No entanto, o Coritiba, desesperado para conquistar pontos, não se abalou com isso.

O primeiro gol do Coritiba saiu aos 27 minutos do primeiro tempo, marcado por Garcez, que aproveitou o rebote na área e chutou no canto. Vale destacar que quase ocorreu um gol contra momentos antes, quando Johnny tentou cortar um cruzamento de carrinho e acertou a trave.

Após levar o gol, o Internacional recompôs sua defesa, substituindo De Pena por Igor Gomes. O empate veio em um pênalti cometido por Bruno Gomes em Maurício, convertido por Alan Patrick aos 42 minutos do primeiro tempo, após revisão do VAR, que resultou em 8 minutos de acréscimo.

No segundo tempo, o Coritiba optou por voltar sem Matheus Bianqui, autor do gol, devido ao cartão amarelo recebido, evitando que a partida ficasse com 10 contra 10. O Internacional teve chances de marcar, mas enfrentou dificuldades após um colapso na saída de bola da defesa.

Em uma tentativa de afastar a bola bloqueada, Rochet acabou derrubando Robson na área. O lance inicialmente foi marcado como impedimento, mas o VAR constatou que não havia posição irregular e o pênalti foi confirmado. Robson converteu a cobrança, marcando o terceiro gol do Coritiba.

O Internacional conseguiu diminuir a diferença no placar em uma jogada que pode ser considerada tanto um belo gol quanto uma falha do goleiro Gabriel. Bruno Henrique conseguiu um chute de fora da área, mas Gabriel tirou o braço da bola pensando que ela iria por cima. No entanto, a bola desceu e entrou.

No entanto, a reação do Internacional foi prejudicada por um novo pênalti cometido por Dalla Corte, que estreou na equipe principal aos 17 anos. Robson converteu novamente a cobrança, marcando o quarto gol do Coritiba.

A história do jogo não terminou aí. O Internacional teve mais um pênalti a seu favor, depois de Reynaldo atingir o rosto de Nico Hernández na área. Valencia aproveitou o rebote para marcar o terceiro gol do Internacional aos 52 minutos.

É importante ressaltar que a derrota do Internacional ocorreu no dia em que estreou seu novo uniforme, de cor cinza predominante com detalhes em verde limão, o que pareceu mudar a identidade do time em campo.

