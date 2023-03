Cuiabá vence o Bragantino fora de casa no Brasileirão Sub-20

A equipe sub-20 do Cuiabá fez uma bela partida na tarde desta quinta-feira (09.03) e conquistou a primeira vitória no Brasileirão da categoria. Jogando em Jarinú, no interior de São Paulo, o Dourado venceu o Bragantino por 3 a 0, pela segunda rodada da competição. Rikelme, no primeiro tempo, e Jadson e Titto, na segunda etapa, marcaram os gols da vitória do Dourado.

Com o resultado, o Cuiabá chega aos 4 pontos e se mantém invicto na competição – o Dourado integra o grupo A. O próximo desafio é mais uma vez fora de casa, contra o Fluminense, no dia 17 de março.

O jogo

O jogo começou movimentado, com as duas equipes em ritmo intenso buscando o gol. O Dourado assustou aos três minutos, em chute de fora da área de Gustavo Café que passou sobre o travessão, com perigo.

Aos 14 minutos, em jogada trabalhada pela esquerda, o capitão Rikelme recebeu passe dentro da área e bateu forte para abrir o placar e marcar o primeiro gol do Dourado na partida – e na história do Brasileirão sub-20.

Após o gol, o Cuiabá passou a ter mais controle de posse de bola e tentava, principalmente pelos lados, abrir caminho para ampliar o marcador. O time da casa, por sua vez, também buscava criar oportunidades. O goleiro Rhyan precisou intervir algumas vezes, em saídas do gol, para evitar alguma chance clara do oponente.

Aos 42 minutos, por pouco o Dourado não aumentou a vantagem. Jadson arrancou pela direita, se livrou do marcador, invadiu a área e bateu cruzado. O goleiro defendeu e, no rebote, Titto quase conseguiu empurrar para as redes – a zaga conseguiu afastar antes da finalização.

O capitão Rikelme quase marcou um golaço aos 46 minutos, forte cobrança de falta que o goleiro do Bragantino espalmou para escanteio. Na sequência do lance, a zaga do adversário afastou cruzamento e, em seguida, a arbitragem encerrou a primeira etapa.

A segunda etapa começou com o time da casa tentando pressionar o Dourado em busca do gol de empate. Porém, aos dois minutos, o Bragantino ficou com um jogador a menos. O zagueiro Kevão fez falta dura em Cauã, no meio de campo, e recebeu o cartão vermelho.

Mesmo em inferioridade numérica, o Bragantino assustou o Dourado. O goleiro Rhyan precisou fazer grande defesa em chute de fora da área. O time da casa chegava com perigo também em cruzamentos, interceptados pelo camisa 1 e também pelos zagueiros Vinicius Dorneles e Renan Carrasco.

O Cuiabá conseguiu recuperar o controle do jogo e, aos 13 minutos, ampliou o marcador. Gustavo Café avançou pela direita, invadiu a área e rolou para o centroavante Titto empurrar para as redes, marcando o segundo gol do Dourado na partida e o primeiro dele no Brasileirão sub-20.

Aos 19 minutos, em boa jogada pela esquerda, Titto avançou, foi ao fundo e cruzou rasteiro para Jadson que, na pequena área, empurrou para o gol vazio, ampliando ainda mais a vantagem do Dourado na partida.

Aos 39 minutos, Jadson partia em velocidade e foi parado pelo zagueiro. Falta e mais uma expulsão – o marcador adversário interrompeu uma chance clara de gol para o Dourado. Na cobrança, Rikelme bateu colocado e o goleiro do Bragantino defendeu em dois tempos.

O Dourado esteve em campo com Rhyan; Gustavo Café (Giulinho), Vinicius Dorneles, Renan Carrasco e Rikelme; Calebe, Júnior Farinea (Thomas) e Luiz Felipe (Kaíke Silva); Jadson (Matheusinho), Cauã Pires (Lucas Evangelista) e Titto (Gaiá). O técnico do time de juniores do Dourado é William Araújo.

Fonte: Agência Esporte