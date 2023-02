Cuiabá vence o Nova Mutum e se clássica em primeiro lugar para próxima fase

Na noite desta quinta-feira (16.02), o Cuiabá venceu, de virada, o Nova Mutum, fora de casa, pelo placar de 3 a 1. Isidro Pitta marcou os três gols da vitória do Dourado.

Com o resultado, o Cuiabá chegou aos 21 pontos, se mantém com 100% de aproveitamento e não pode mais ser alcançado por nenhum adversário na primeira fase.

O Dourado garantiu a classificação para a próxima fase do Mato-grossense – em primeiro lugar.

O Dourado volta a campo pelo estadual no dia 26, na Arena Pantanal, contra o Luverdense.

O jogo

O Cuiabá dominou o jogo na primeira etapa. Com mais posse de bola, buscava criar situações de gol. Rodriguinho teve finalização prensada de dentro da área. O camisa 10 ainda fez grande jogada individual e tentou acionar Pitta, na pequena área, mas o centroavante, por centímetros, não alcançou a bola, que saiu em tiro de meta.

Já nos minutos finais da etapa inicial, Jonathan Cafú cruzou e Pitta, de cabeça, marcou o gol. A arbitragem, porém, anulou o lance alegando impedimento. Ainda no primeiro tempo, Lucas Cardoso e Alan Empereur, ambos de cabeça, também levaram perigo.

O time da casa voltou para o segundo tempo com uma postura mais ofensiva e, logo aos três minutos, abriu o placar, com Rondinely.

O gol do time adversário despertou o Dourado, que não demorou muito para virar o marcador. Isidro Pitta, por duas vezes, colocou o Cuiabá em vantagem no placar em menos de três minutos – o primeiro gol saiu aos 10 minutos e o segundo antes dos 13.

A noite era mesmo do centroavante paraguaio. Aos 27 minutos, Rodriguinho deu grande passe para o camisa 9, que invadiu a área e tocou por cobertura, na saída do goleiro, marcando um lindo gol e ampliando a vantagem do Dourado no placar.

O Dourado ainda teve outras boas chances para ampliar, com Pitta, Iury Castilho e Rafael Gava. O Nova Mutum, nos minutos finais, chegou a marcar o segundo gol, anulado pela arbitragem por falta de ataque no goleiro João Carlos.

Agora o Dourado se prepara para a disputa da primeira fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o São Raimundo, em Boa Vista-RR, antes de voltar a campo pelo Campeonato Mato-grossense.

O Cuiabá esteve em campo com Walter (João Carlos); Matheus Alexandre, Alan Empereur, Ricardo Cerqueira e Mateusinho (Vinicius Boff); Fernando Sobral, Pablo Ceppelini e Rodriguinho (Rafael Gava); Jonathan Cafú (Jadson), Lucas Cardoso (Iury Castilho) e Isidro Pitta.

Fonte: Agência Esporte