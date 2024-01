Cuidados ao empinar pipas são essenciais para evitar acidentes com a rede elétrica

Empinar pipas é uma tradição divertida que atrai pessoas de todas as idades, mas a brincadeira requer atenção especial para evitar acidentes com a rede elétrica. De acordo com dados da Energia Rondônia, de janeiro a dezembro de 2023, foram registradas aproximadamente 90 ocorrências de queda de energia causadas por pipas, afetando cerca de 78 mil clientes nos 52 municípios abastecidos pela empresa.

O coordenador de Saúde e Segurança Ocupacional da Energisa, Caio Souza, ressalta a importância de manter uma distância segura da rede elétrica em qualquer situação. “Neste momento estamos destacando a brincadeira com pipas, mas o ano todo reforçamos com a população medidas de segurança em relação à rede elétrica”, destaca Caio.

Confira a seguir as principais orientações para empinar pipas com segurança, de acordo com o coordenador da Energisa:

– Empine pipas longe da rede elétrica, evitando áreas com cabos de energia, serviços telefônicos ou antenas de celular;

– Prefira espaços abertos como praças, parques e campos de futebol para empinar pipas;

– Evite soltar pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas, rodovias ou locais com fluxo de veículos;

– Nunca utilize cerol ou linha “chilena”, pois são proibidos por lei;

– Não use papel alumínio na confecção da pipa;

– Caso a pipa enrosque nos fios, desista do brinquedo e evite tentar recuperá-lo com as mãos ou outros objetos;

– Evite soltar pipas em dias de chuva, principalmente se houver relâmpagos;

– Esteja atento a ciclistas e motociclistas, pois as linhas podem não ser visíveis para eles, causando acidentes graves;

– O mais adequado é que os pais acompanhem as crianças durante a brincadeira, promovendo conscientização para reduzir transtornos e acidentes.

Canais de atendimento da Energisa em Rondônia:

– Whatsapp Gisa: (69) 99358-9673;

– Call Center: 0800 647 0120;

– Site oficial: energisa.com.br;

– Aplicativo Energisa On: Disponível para download no Google Play ou App Store do celular.

Compartilhe isso:

Post