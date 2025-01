Cuidados com a saúde mental durante mês alusivo ao Janeiro Branco é alertado à população

O mês da campanha Janeiro Branco é destinado para reflexão sobre as emoções, e cuidar da saúde mental, com a mesma dedicação que se dá à saúde física. Com isso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informa como o usuário pode se direcionar para ser atendido na rede de saúde mental. Com o objetivo de conscientizar a população e garantir o acesso a atenção mental, a secretaria enfatiza a relevância do manter o cuidado contínuo neste segmento.

O titular da Sesau, Jefferson Rocha, destacou a importância da campanha. “Este mês nos lembra da necessidade de cuidar da nossa saúde mental. A gestão oferece serviços de atendimento e acompanhamento para toda a população. Pedir apoio e cuidar da mente é um ato de coragem”, pontuou.

Dados recentes mostram que o Brasil lidera o ranking mundial de transtornos de ansiedade, com 9,3% da população afetada, o que equivale a 18 milhões de brasileiros. A depressão também é uma preocupação crescente, agravada pelo impacto da pandemia da covid-19, que levou a um aumento de 25% nos casos de transtornos mentais no país, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

ONDE BUSCAR AJUDA?

Para o usuário do SUS que deseja atendimento na área da saúde mental, basta se direcionar primeiramente à uma Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, a partir disso, é feita a regulação e o encaminhamento aos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

CAPS MADEIRA MAMORÉ

Promove cobertura a todos os municípios e distritos do estado. Pessoas acima de 18 anos, que apresentem transtornos mentais severos, ou seja, com comprometimento psíquico, dentre eles a esquizofrenia, podem receber atendimento especializado na unidade.

Os serviços disponibilizados:

Atendimento psiquiátrico;

Plantão psicológico;

Avaliação em saúde mental;

Atendimento multiprofissional em saúde mental;

Oficinas terapêuticas como: yoga, terapia corporal, terapia musical, oficinas de memória e de arte;

Visitas domiciliares a pacientes graves; e

Matriciamento às equipes de saúde.

O Caps é localizado na Rua Elias Gorayeb, n° 2.576, Bairro São Cristóvão, com o horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

