CUIDADOS – Defesa Civil orienta sobre como evitar acidentes comuns nesta época do ano

Há um cadastro para solicitar apoio quando necessário

A Defesa Civil faz alguns alertas relacionados ao período de festas no fim de ano, que muitas vezes são marcadas por acidentes relacionados à eletricidade e fogos de artifício. De acordo com o gerente de operações da Defesa Civil, Anderson Luiz, o órgão municipal também atua na proteção e no atendimento a vítimas destes tipos de acidente. O manuseio incorreto dos fogos e os adereços das árvores de Natal ligados de forma incorreta são os principais fatores.

“Os acidentes mais frequentes são por falta de cuidado, então a recomendação é de que não se deve acender os fogos próximo ao rosto; não apontar o produto em direção a outra pessoa muito menos colocar apoiado em garrafas; não tentar reacender o foguete depois do produto ter falhado pois essa é a maior causa de ocorrência nesse sentido. É importante também não soltar fogos em vias públicas e evitar o manuseio após a ingestão de bebidas alcoolicas”, explica o gerente. Em caso de emergências a recomendação é que o pedido de socorro seja feito através do 193.

Os enfeites de Natal também podem ser perigosos, então a dica é que a árvore de Natal, por exemplo, não seja colocada perto de cortinas, sofás, tapetes ou guarda-roupas, pois são materiais de fácil combustão. O ideal é também que o pisca pisca ou outras decorações elétricas sejam desligadas ao sair de casa ou na hora de dormir. “Antes de fazer qualquer instalação o ideal é que a pessoa verifique se estão em boas condições e se não há fios desencapados e, principalmente, muito cuidado com o contato das crianças com esses objetos, por conta do risco de choque elétrico”, resume Anderson.

INVERNO AMAZÔNICO

Outras orientações dadas pela Defesa Civil são relacionadas ao inverno amazônico e a cheia do rio Madeira. Com o período, alguns cuidados devem ser tomados devido ao grande volume de chuva e, consequentemente, os desbarrancamentos. O rio passou os 7,20 metros e com isso a população ribeirinha deve ter atenção em algumas situações.

“A Defesa Civil continua monitorando as margens do rio Madeira, com sua equipe de vistoria técnica. Em cenário de chuvas fortes, a orientação é permanecer em local seguro. Sobre raios, durante as tempestades comuns da época, nós pedimos que as pessoas fiquem em casa, não tirem nem coloquem roupas em estendedores, principalmente de arame, assim como é pedido que as pessoas fiquem longe de cercas, alambrados e não manuseiem linhas telefônicas ou de energia (para os profissionais que trabalham na área). Se for identificado o perigo, pode fazer contato com as nossas equipes, que prestarão apoio”.

A Defesa Civil do município reforça a importância do cadastro do serviço de alerta por SMS, enviando uma mensagem de texto com o CEP do local da residência para o número 40199. É um número gratuito da Defesa Civil Nacional.

Texto: Larissa Vieira

Foto: SMC e Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO