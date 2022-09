Hambúrguer à parmegiana super diferente e muito gostoso!

Coloque 3 fatias de muçarela e 3 fatias de presunto no meio de dois hambúrgueres.

Passe no ovo e em seguida na farinha de rosca.

Repita o mesmo com o restante dos hambúrgueres.

Após fritos, colocar em um refratário, banhá-los com o molho de tomate , colocar a quantidade que desejar de milho, ervilha, muçarela e presunto por cima de cada hambúrguer.

No final decore com tomate e orégano espalhados no refratário.