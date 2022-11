Cultivo de cevada e aveia tem novo zoneamento agrícola de risco climático

O cultivo da cevada e da aveia em sistema de produção sequeiro e irrigado receberam um novo Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc).

A produção de cevada (Hordeum vulgare L.) com finalidade cervejeira é influenciada pelo clima, pelas características genéticas da cultivar e pelas práticas de manejo de cultivos adotadas. As aveias (Avena spp.) são plantas de clima temperado, que podem ser cultivadas em diferentes condições climáticas e para diversos fins, como a produção de grãos para alimentação humana e animal, forragem e cobertura do solo, além de servir como adubação verde e como inibidora da infestação de invasoras (alelopatia).

O zoneamento, que tem como objetivo reduzir os riscos referentes aos problemas climáticos, considera elementos que influenciam diretamente no desenvolvimento da produção agrícola como temperatura, chuvas, umidade relativa do ar, água disponível nos solos, demanda hídrica das culturas e elementos geográficos (altitude, latitude e longitude). Dessa forma, o agricultor que segue as recomendações do Zarc, estão menos sujeitos a riscos climáticos, uma vez que ele permite ao produtor identificar a melhor época para plantar.

Além disso, agricultores que seguem as recomendações ainda podem ser beneficiados pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) e pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR).

Produtores rurais e outros agentes do agronegócio podem acessar por meio de tablets e smartphones.

Fonte: AgroPlus