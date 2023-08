CULTURA Fundação Cultural de Porto Velho e Ministério da Cultura discutem avanços nas leis de incentivo

Visita técnica teve como propósito alinhar as visões e perspectivas do governo federal e município

Na tarde da última quinta-feira (10), o diretor de Articulação do Ministério da Cultura, Pedro Vasconcelos, realizou uma importante reunião com o presidente da Fundação Cultural de Porto Velho, Godofredo Neto, com o intuito de discutir diversos temas ligados à cultura e aos projetos de incentivo. Durante o encontro, foram abordados assuntos relevantes, incluindo a prestação de contas da Lei Aldir Blanc e a execução da lei Paulo Gustavo, bem como, plano de ação, editais e cronogramas.

A visita técnica de Pedro Vasconcelos teve como principal propósito alinhar as visões e perspectivas tanto do governo federal quanto do município em relação à Lei Paulo Gustavo. A lei leva o nome do saudoso artista e visa promover avanços no cenário cultural do país, com abordagem em ações que fortaleçam e fomentem as diversas expressões artísticas e criativas.

O presidente da Fundação Cultural assegurou que todas as etapas do planejamento estão sendo executadas de maneira bem-sucedida. O processo segue em direção à reta final, indicando que a divulgação dos editais está prestes a acontecer.

O encontro contou com a presença do vereador Isaque Machado, o diretor do Departamento Cultural da Funcultural, Altair dos Santos Lopes, assim como os assessores técnicos Davi Castiel e José Carlos e a vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura Anne Pablicia Mamedes. Todos participaram ativamente das discussões, enfatizando a abrangência e o caráter colaborativo do debate.

