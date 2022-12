CULTURA – Prefeitura divulga edital de chamamento público para credenciar artistas e grupos culturais locais

Os credenciados habilitados serão contratados para atuarem nos eventos e projetos realizados pela gestão municipal

Para realizar o credenciamento de artistas e grupos culturais locais para se apresentarem nos eventos e projetos a serem realizados pelo Município de Porto Velho, através da Funcultural em 2023, a Prefeitura divulgou na segunda-feira (19), o Edital Cultural Fernando Rocha – Chamamento Público nº 003/2022. As inscrições começam nesta terça-feira (20) e seguem até 9 de janeiro de 2023.

O objetivo é fomentar e fortalecer as atividades as produções artísticas no município, por meio da valorização dos artistas e produtores locais em diversas áreas da cultura, “visando buscar e resgatar as raízes dos eventos característicos das comunidades, bairros, povoados e distritos”, destaca o trecho do edital divulgado pela Fundação Cultural do Município (Funcultural).

Ainda de acordo com o edital, “apoiar os fazedores de cultura sejam emgrupos artísticos ou manifestação solo, é garantir a manutenção da tradição local, as quais da adoção de políticas públicas para fazer ressaltar os valores locais e as sua inserções no mercado de trabalho,” além de exibir para contexto social e cultural, a produção e a diversidade cultural aqui existente.

No total, 37 categorias de artistas e grupos culturais podem se inscrever, a exemplo dos segmentos da música, teatro, orquestra, quadrilha junina, boi bumbá, escola de samba e fanfarra, entre outras, totalizando 291 vagas ao todo.

O edital detalha com precisão sobre valores de cachês para contratação de artistas e grupos por apresentação, valendo ressaltar que serão habilitados e credenciados aqueles que preencherem todas as condições e requisitos descritos.

Os interessados devem preencher os formulários e coleção de anexos descritos no edital e entregar no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, no protocolo da sede da Funcultural, localizada à rua Elias Gorayeb, nº 1514, bairro Nossa Senhora das Graças.

Texto: Augusto Soares

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO