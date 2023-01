CULTURA – Prefeitura divulga lista de selecionados no Edital Fernando Rocha 2023

Artistas e grupos convocados vão participar de eventos culturais de Porto Velho

Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (25) a lista dos artistas e grupos culturais selecionados para se apresentarem nos eventos e projetos do Calendário Anual de Eventos da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural). Os convocados foram selecionados através do Edital Cultural Fernando Rocha – Chamamento Público nº 003/2022.

O objetivo é fomentar e fortalecer as atividades as produções artísticas no município, por meio da valorização dos artistas e produtores locais em diversas áreas da cultura, “visando buscar e resgatar as raízes dos eventos característicos das comunidades, bairros, povoados e distritos”, destaca o trecho do edital divulgado pela Fundação Cultural do Município (Funcultural).

No total, 37 categorias de artistas e grupos culturais participaram do chamamento público, que teve 128 convocados. O edital detalha com precisão sobre valores de cachês para contratação de artistas e grupos por apresentação.

No total foram realizadas 149 inscrições entre artistas e grupos culturais, o que reflete um crescimento de 23% em relação aos dois últimos anos, o que se deve às estratégias da Funcultural em ampliar o acesso e ter, cada vez mais, os agentes e produtores culturais sintonizados e partícipes do sistema público de credenciamento e valorização da cultura.

Artes circenses, exibição de curta metragem, filme e documentários, grafite, poeta/literatura, repertório música infantil e seresta tiveram um convocado de cada. Chorinho, funk, gospel e grupos de matriz africana tiveram dois convocados. Para as apresentações de axé, capoeira, DJ, pintura e pop/rock são três convocados para cada. Para MPB são quatro selecionados e cinco para escolas de samba, rock, samba e pagode.

O edital também aponta seis selecionados para boi bumbá, oito para dança e voz e violão, onze para fanfarra, doze para sertanejo, teatro e para quadrilha junina. Além de 15 para forró. Veja a lista completa.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO