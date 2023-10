Cultura: Vereadora Sol de Verão prestigia lançamento do 4º livro de Cleber Mota no distrito de Tarilândia 

A quadra poliesportiva da escola estadual Pedro Vieira de Melo, em Tarilândia, foi palco de mais um lançamento do escritor Cleber Pereira Mota na noite do último sábado (07/10). A produção literária recebeu o nome “Apenas por um Milagre” e se trata do quarto livro que Mota disponibiliza ao público.

O evento contou com a participação de várias autoridades, tais como, a vereadora Sol de Verão e vereador Marcão motos; o escritor, Elias Gonçalves; o diretor da escola Pedro Vieira de Melo, Edmar Parlote; a ex-deputada estadual Cássia Muleta; o professor Élcio Rodrigues e o pastor da Assembleia de Deus em Tarilândia, Abimailson Lima dos Santos. Além disso, marcaram presença na solenidade, o artista plástico Marcos Ribeiro Oliveira, conhecido popularmente como Marquinhos e o cartunista William Marcos, que expuseram seus trabalhos ao público que compareceu à solenidade. Vale ressaltar que ambos são de Tarilândia e, juntos com outros artistas, engradecem a produção artística local.

Ao fazer o uso da palavra, a vereadora Sol de Verão disse ser motivo de muita alegria e gratidão a Deus a oportunidade de prestigiar o trabalho em cordel produzido por Cleber Mota. Sol de Verão ainda não conhecia de forma detalhada o trabalho produzido pelo escritor de Tarilândia e citou brevemente parte da brilhante trajetória construída em quatro obras literárias. Ao término de sua fala, a parlamentar homenageou a esposa de Cleber, Elielma, destacou a importância dela como fonte de inspiração nas obras do escritor e desejou sucesso a Cleber Mota, frisando ser importante que outros livros possam ser publicados pelo escritor.

Cleber Mota se destaca por escrever suas obras em literatura de cordel e, em seu mais recente lançamento, busca apresentar ao público a surpreendente história de um amor que passa por muitos desafios e, conforme o título sugere, só conseguirá sobreviver “apenas por um milagre”. Para entrar em contato com o escritor via WhatsApp o número é: (69) 9 9605-9826.

Compartilhe isso: Tweet