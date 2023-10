CULTURAArtista de Porto Velho é indicada ao Prêmio Multishow 2023

Gabriê é a única rondoniense indicada à premiação e vencedores serão escolhidos por voto popular na internet

A cantora e compositora Gabriê já ganhou destaque no cenário nacional ao participar do The Voice Brasil em 2018, quando foi escolhida pelo time de Carlinhos Brown. Agora, a artista, que é natural de Porto Velho, foi indicada ao Prêmio Multishow 2023 na categoria Brasil.

A premiação, que acontece em 7 de novembro, reflete a diversidade da música brasileira, e nesta edição todos os estados do país estão representados. Gabriê é a única rondoniense indicada à premiação, graças ao seu trabalho autoral “Magia Leonina”.

“Só de ter sido indicada ao Prêmio Multishow 2023 já me sinto imensamente feliz. Mas quero trazer esse prêmio pra Rondônia, pro nosso Norte. Então preciso muito de vocês votando e compartilhando com os amigos nesse momento”, disse Gabriê.

Para votar, basta entrar no site gshow.globo.com/multishow/premio-multishow, procurar pela categoria Brasil e a indicação de Gabriê com a música “Magia Leonina”. Depois de fazer o cadastro, é possível votar quantas vezes quiser.

“Busco na minha arte, na minha carreira, levar o que temos aqui, que é algo muito lindo, de todos os artistas que compõem essa cena para o Brasil”, agradece a artista.

As músicas mais votadas por região irão para a próxima e última etapa, quando cinco finalistas vão concorrer ao troféu do Prêmio Multishow 2023. Os nomes serão revelados no dia 15 de outubro e os vencedores também serão escolhidos por voto popular.

A artista vai participar das festividades promovidas pela Prefeitura de Porto Velho no Dia das Crianças no próximo 12 de outubro. O cronograma de atrações será divulgado em breve.

Para votar em Gabriê, clique aqui. Para conferir seu trabalho “Magia Leonina”, clique aqui.

Texto: SMC

Foto: Arquivo pessoal

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO