CULTURABiblioteca Viveiro das Letras realiza sarau e convida artistas para participarem da programação

Uma rampa também foi construída para melhorar o acesso dos moradores pelo rio

Faltam apenas sete quilômetros para a Prefeitura de Porto Velho concluir a reabertura da estrada principal da Gleba Rio Preto, denominada Linha Eletrônica. Distante mais de 100 quilômetros da capital de Rondônia, sentido Ariquemes, a região ainda assim está sob a responsabilidade da capital do estado.

“Os trabalhos iniciaram em julho, mas como a estrada estava abandonada havia muito tempo, tivemos que reabri-la, praticamente do zero, e isso leva tempo e muito esforço. Agora vai ficar melhor para o escoamento da produção, que pode ser feita tanto pelo rio quanto por terra”, explica o titular da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), Carlos Magno.

Um dos pioneiros da localidade e atual vice-presidente da associação de moradores, o produtor Reginaldo, agradeceu à Prefeitura pelos serviços. “Antes a situação era muito sofrida, principalmente no inverno. Agora está uma maravilha. Fico muito agradecido ao prefeito, ao secretário e à sua equipe, que estão lutando por esse povo”, destacou.

A Gleba Rio Preto é um assentamento localizado entre os rios Preto e Machado, onde moram 540 famílias que sobrevivem da agricultura familiar. Sem poder utilizar a estrada, que estava tomada por mato, buracos, lama e troncos de árvores, a única forma de escoar a produção e sair da localidade era de barco.

“Hoje a Prefeitura possibilita o acesso via estrada, mas também construímos uma rampa na margem do rio Machado para facilitar a mobilidade daqueles que precisarem se deslocar de barco”, comentou o secretário.

No total, a Linha Eletrônica tem cerca de 120 quilômetros de extensão. O secretário disse que o objetivo é concluir a reabertura da estrada rural antes do final deste ano. Porém, será necessário dar continuidade aos trabalhos para recuperar as vias secundárias, proporcionando também dignidade a quem mora nessas linhas rurais.

