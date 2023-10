CULTURAEstão abertas as inscrições para projetos na Lei Paulo Gustavo

Pacientes com diabetes e hipertensão participam do programa e buscam qualidade de vida

Os moradores do distrito de Nazaré, distante cerca de 150 quilômetros de Porto Velho, tiveram um dia de cuidado com a saúde, através do Programa HiperDia, realizado pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). A ação foi executada neste mês de outubro.

Segundo Ângela Braga, gerente da Unidade de Saúde da Família Maria Nobre, localizada no distrito, a ação acontece como parte de uma rotina de atendimento é uma oportunidade para que os pacientes, que vivem com hipertensão e diabetes, possam cuidar da saúde e passar pelos atendimentos de rotina.

No local, geralmente são oferecidos os seguintes serviços:

• aferição de pressão;

• testes de glicemia;

• testes rápidos para HIV, hepatite B e C e sífilis;

• exame de oximetria; e

• distribuição de cadernetas do idoso.

Além disso, os pacientes também tiveram a oportunidade de participar de palestras para receber orientações relacionadas à rotina saudável, qualidade de vida, saber como utilizar as medicações e também dicas de como controlar a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue.

“Tem gente que nem sabia que tinha diabetes e descobriu através do programa, porque foi convidado para conhecer. Outros, que tinham diabetes, cortaram o açúcar e passaram a comer bastante arroz, o que está errado. Então essa ação é importante para que eles saibam seguir a vida de maneira correta”, destaca a gerente da unidade, Ângela Braga.

A comunidade também pôde desfrutar de um café da manhã, com bolos, frutas, cuscuz, sucos e brindes.

PROGRAMA

Lançado pelo Ministério da Saúde, o Programa HiperDia tem o objetivo de acompanhar os pacientes diagnosticados com hipertensão e diabetes.

Em Porto Velho, o programa é executado pela Semusa desde 2017. Segundo a coordenadora do Hiperdia, Soraya Dalboni, o objetivo é trabalhar na conscientização desses pacientes para que eles não procurem as Unidades de Saúde somente para trocar receita, mas também para que façam um acompanhamento de rotina.

“A partir do momento que os pacientes participam do programa, eles são acompanhados pelas equipes das nossas unidades que orientam sobre o sedentarismo, a vida cotidiana deles, o uso da medicação, porque eles têm como melhorar a qualidade de vida através dos hábitos diários”, relata Soraya Dalboni.

Ainda segundo a coordenadora do programa, a partir do momento em que são diagnosticados com hipertensão ou diabetes, os pacientes já são convidados para participarem dos grupos de acompanhamento. Todas as unidades do município trabalham com o Programa HiperDia.

Os interessados no atendimento podem comparecer à unidade mais próxima de sua residência portando os seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS, comprovantes de residência, receita e laudo médico que ateste a condição de saúde.

Texto:João Muniz

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO