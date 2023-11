CULTURA Prefeitura realiza IX Mostra Cultural para alunos do ensino fundamental

Evento contará com apresentações culturais e exposição de trabalhos através de música, teatro, artes visuais e dança

A Prefeitura Municipal de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizará nos dias 8, 9 e 10 de novembro a IX Edição da Mostra Cultural, que terá como tema: “Nossa Brasilidade”. A programação inclui diversas apresentações artísticas e culturais.

De acordo com a titular da pasta da Semed, Gláucia Negreiros, o evento contará com apresentações culturais e exposição de trabalhos através de música, teatro, artes visuais e dança, preparados pelos professores e alunos dos Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar. “A programação, como o tema mesmo sugere, vai mostrar a nossa essência brasileira através da cultura e inclui diversas apresentações artísticas, sendo a culminância das atividades do brilhante trabalho dos instrutores e de seus alunos nos cursos livres de iniciação às Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, e, principalmente, o momento de integração dos três Centros Municipais de Arte e Cultura Escolar com a sociedade em geral, promovendo a vivência, a apreciação e a valorização da arte e da cultura brasileira. Tudo isso com acesso livre para as pessoas que forem prestigiar o evento”, enfatizou.

A diretora do Departamento de Políticas Educacionais, Juliene Rezende, reforçou que o projeto da IX Edição da Mostra Cultural é destinado aos Centros Municipais de Artes e Cultura Escolar, promovendo assim a busca de saberes, valorização das produções de alunos e professores. “É um projeto pensado com a visão de estimular o conhecimento cultural, resultado de um trabalho feito com muito esforço. É um evento importante como um todo, um momento de compartilhar com as famílias e a comunidade escolar o trabalho que vem sendo desenvolvido com esses alunos”, explica Juliene.

A IX Mostra Cultural tem entrada gratuita e acontece no Teatro Palácio das Artes, na Av. Presidente Dutra, nº 4183 – Olaria.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ABAIXO:

1º DIA – 08/11/2023 CENTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA ESCOLAR SOM NA LESTE

Início 19h – (música e dança)

2º DIA – 09/11/2023 CENTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA ESCOLAR JORGE ANDRADE

Início 17h – (música, dança e teatro)

3º DIA- 10 /11/2023 CENTRO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA ESCOLAR FRANCISCO LÁZARO DOS SANTOS – LAIO

Início 19h – (música, dança e com exposições no hall de entrada do teatro de artes visuais, artesanatos e Biojóias – Arlete Cortez – Artesã Poliana Barbosa – Artesã e J. Zoghbi – Artesão)

Texto: Géri Anderson

Foto: Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO