Curso de atualização para mototaxistas em Porto Velho tem inscrições abertas pelo Detran

Nesta terça-feira, 5, a Secretaria de Estado da Saúde por meio Subdiretoria Técnica de Saúde e Coordenadoria de Atenção Materno Infantil, realizará a 1ª Oficina de capacitação sobre a Identificação e Notificação de Anomalias Congênitas no Pré-natal e no Nascimento. O evento será em parceria com o Ministério da Saúde e Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia – Agevisa, das 8h às 18h, no Conselho Regional de Medicina de Rondônia – Cremero, localizado Avenida dos Imigrantes, 3414 , no Bairro Liberdade, em Porto Velho.

Para participar é necessário realizar a inscrição através do link. No Brasil, as anomalias congênitas são a segunda maior causa de mortalidade infantil, sendo responsáveis por cerca de 23% dos óbitos em menores de um ano no país.

Algumas anomalias podem ser evitadas com medidas de prevenção simples como vacinação, suplementação alimentar e cuidados pré-natais adequados. Ademais, a morbidade e a mortalidade associada a muitos deles pode ser diminuída, sobretudo quando o diagnóstico ocorre de maneira precoce.

O Secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, destaca sobre a capacitação. “Estamos investindo nas qualificações dos profissionais para o melhor desenvolvimento na saúde, fortalecendo o cuidado e prevenindo doenças na população das gestantes e bebês”, afirma o gestor.

Fonte: Governo RO